ستولتنبرغ يجتمع مع أردوغان وكريسترسون حول الانضمام إلى الناتو

المصدر: د ب ا

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يعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اجتماعا مع زعيمي تركيا والسويد يوم الاثنين المقبل في العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، في محاولة "لحل القضايا المتبقية" التي لا تزال تعرقل طلب عضوية ستوكهولم بالحلف العسكري الغربي.

وقال ستولتنبرغ اليوم الخميس إن الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون "هو لسد الفجوة التي ما زلنا نراها بين ما فعلته السويد والتفاهم الذي توصلت إليه تركيا".

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لكبار المسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا في بروكسل "من الممكن تماما أن يكون هناك قرار إيجابي" من جانب تركيا بالتخلي عن معارضتها لعضوية السويد في الوقت المناسب لقمة الناتو الأسبوع المقبل في فيلنيوس.

يشار إلى أنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، تقدمت السويد مع جارتها فنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو في مايو 2022.

وانضمت فنلندا إلى التحالف بالفعل في أبريل 2023، بينما لا تزال السويد تنتظر موافقة تركيا والمجر.

وتعرقل أنقرة انضمام السويد بشكل أساسي على أساس أن السويد لا تتخذ إجراءات كافية ضد "المنظمات الإرهابية"، في إشارة واضحة إلى الجماعات السياسية الكردية ومعظمها من تركيا والتي تعمل في المنفى من السويد مثل حزب العمال الكردستاني المحظور.

وشددت ستوكهولم مؤخرا قوانينها المتعلقة بالإرهاب ووافقت المحكمة العليا في البلاد على أول عملية تسليم إلى تركيا لمؤيد مزعوم لحزب العمال الكردستاني في محاولة فاشلة حتى الآن لاسترضاء أنقرة.

وتعهد ستولتنبرغ "بالعمل بجد من الآن" للحصول على دعم أنقرة حتى يوم الاثنين المقبل.

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