9 إصابات بحادث إطلاق نار في واشنطن

المصدر: واشنطن - أ.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت الشرطة الأمريكية، أمس، بأن تسعة أشخاص، بينهم حدثان، أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة في العاصمة واشنطن.

وقال مساعد رئيس شرطة العاصمة، ليزلي بارسونز، في بيان على «تويتر»: إن قوات الشرطة تلقت قبل الساعة الواحدة صباحاً بقليل، بلاغاً عن إطلاق نار في شارع ميد في القسم الشمالي الشرقي من العاصمة الأمريكية. وأضاف بارسونز أن الضباط اكتشفوا عند وصولهم العديد من ضحايا إطلاق النار، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، وآخر 17 عاماً.

وأشار بارسونز إلى أن سيارة دفع رباعي داكنة اللون، شوهدت تسير في الحي، وتوقفت ثم أطلقت النار على الضحايا، الذين خرجوا للاستمتاع بعطلة الرابع من يوليو، ووصف إطلاق النار بأنه «مستهدف».

فيما قامت سيارات الإسعاف ومكافحة الحرائق في العاصمة، بنقل العديد من الضحايا إلى المستشفيات المحلية، بينما تمكن آخرون من التوجه بأنفسهم إلى المستشفيات. ونوّه بارسونز بأن جميع الضحايا عانوا من إصابات غير خطيرة.

فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أكثر من مطلق للنار في السيارة، ولم تلقِ الشرطة القبض على أحد.

يأتي الهجوم عقب تعرض ثلاثين شخصاً لإطلاق نار خلال حفل جماعي في بالتيمور، صباح الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين. وقالت السلطات إن العديد من ضحايا إطلاق النار، كانوا تحت سن الـ 18.

بينما فتح مسلح يرتدي سترة واقية من الرصاص، النار في شوارع فيلادلفيا، ليل الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة صبيين، 2 و13 عاماً، قبل أن يستسلم منفذ الهجوم لقوات الشرطة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز