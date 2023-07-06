بريطانيا تحقق بممارسات قواتها الخاصة في أفغانستان

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمس، أن لجنة تحقيق مستقلة تنظر في اتهامات للقوات الخاصة البريطانية بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.

وقال الوزير للبرلمان في بيان خطي: إن التحقيق الذي بدأ في مارس الماضي «وصل الآن إلى مرحلة جلسات الاستماع التفصيلية، وأستطيع التأكيد أن الاتهامات تتعلق بسلوك القوات الخاصة البريطانية».

وينظر التحقيق في عدد من عمليات التوقيف التي جرت بين عامي 2010 و2013، وكيف أجرت الشرطة العسكرية تحقيقات بشأن مخالفات، خصوصاً ما إذا كان هناك أي تستّر. فيما يقود التحقيق القاضي تشالرز هادون-كيف، الذي شدّد في وقت سابق على أهمية إحالة أي مخالفة «إلى السلطة المعنية للتحقيق» في حين أن «الذين لم يرتكبوا أي مخالفة ينبغي أن تُرفع ظلال الشكّ عنهم». وقال هادون-كيف، إنه زار أخيراً مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز