زيلينسكي: قمة الناتو المقبلة ضرورية لأمن أوروبا

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المقبلة في فيلنيوس ضرورية من أجل أمن أوروبا في المستقبل.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور أمس الأربعاء: "يبقى أسبوع واحد آخر على لحظة رئيسية بالنسبة للأمن المشترك في أوروبا".

وتضغط كييف منذ شهور كي تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف العسكري.

وقال زيلينسكي: "نعمل مع شركائنا قدر الإمكان بحيث يكون الفائز هو أمننا المشترك في فيلنيوس".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن انضمام كييف إلى حلف الناتو من عدمه يعتمد على شركائها الغربيين.

وتحدث زيلينسكي هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الثلاثاء بعد تمديد ولاية الأخير في المنصب سنة أخرى.

ووفقا لزيلينسكي، باتت أوكرانيا الآن في وضع يسمح لها بإنتاج بعض الذخيرة المدفعية التي تحتاجها بصفة عاجلة على الجبهة على الأقل.

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