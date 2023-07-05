مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة في منتجع بالولايات المتحدة

المصدر: ا ب

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لقي خمسة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة ذات محرك واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع في منتجع ساحلي بولاية كارولينا الجنوبية.

ذكرت صحيفة "ميرتل بيتش صن نيوز" أن المسؤولين قالوا إن حطام الطائرة الناري الذي وقع الأحد بالقرب من ملعب للغولف في "نورث ميرتل بيتش" أسفر عن مقتل جميع الركاب الأربعة والطيار. ورفع تحديث الاثنين عدد القتلى بعد أن أشارت تقارير أولية إلى وفاة شخص واحد.

قالت تمارا ويليارد، نائبة رئيس الطب الشرعي في مقاطعة هوري، للصحيفة إن شخصا توفي بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى إقليمي بينما توفي الآخرون في الحادث. ولم يرد مكتب الطب الشرعي على الفور على رسالة بريد إلكتروني من الأسوشيتدبرس.

ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا وسبب سقوط الطائرة. وذكرت ويلارد لصحيفة "ذا بوست آند كورير" أن المسؤولين يتواصلون مع أقارب الدرجة الأولى لأن "أقارب هؤلاء الأفراد متعددون ومرتبطون بعائلات من بلد آخر".

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