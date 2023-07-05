بايدن يندّد بـ"موجة" عمليات إطلاق نار

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء مجددا إلى ضوابط أكثر تشدّدا على صعيد الأسلحة، مندّدا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بـ"موجة" عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتّحدة عشية العيد.

وقُتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في فيلادلفيا مساء الإثنين، وأصيب أربعة بجروح بحسب الشرطة. وأدّى إطلاق نار آخر ليلاً في فورت ورث بولاية تكساس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية وفق شبكة سي إن إن.

وحتى بعد ظهر الثلاثاء كانت الولايات المتحدة قد شهدت عددا من حوادث إطلاق النار في العيد الوطني.

وأصيب خمسة أشخاص بجروح في لانسينغ بولاية ميشيغان وأربعة في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، بحسب منظمة "أرشيف العنف المسلح".

ووقعت حادثة إطلاق نار أخرى في آكرون بولاية أوهايو استجابت لها الشرطة بسرعة في ساعة مبكرة الثلاثاء. وأدت إلى جرح أربعة أشخاص.

وقال بايدن في بيان إنّه "في الأيام القليلة الماضية عانت أمتنا مجدّداً من موجة عمليات إطلاق النار المأسوية والعبثية في مجتمعات في أنحاء الولايات المتّحدة"، مشيراً إلى الحوادث التي وقعت في فيلادلفيا وفورت ورث ولانسيغ وكذلك أعمال عنف مرتبطة بالسلاح مؤخّراً في بالتيمور وويتشيتا وكانسس وشيكاغو.

وأضاف "بينما تحتفل أمّتنا بعيد الاستقلال نصلّي من أجل اليوم الذي تصبح فيه مجتمعاتنا خالية من أعمال العنف المرتبطة بالسلاح".

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