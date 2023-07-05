مليون شخص تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا عام 2022

المصدر: روما - د.ب.ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة اللجوء الأوروبية، أمس الثلاثاء، إن نحو مليون شخص تقدموا بطلب للجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، حيث تصدرت ألمانيا قائمة الدول المستقبلة للاجئين.

زيادة

وأوضحت الوكالة أن هذا العدد يمثل زيادة بنحو 50 % مقارنة بعام 2021 في ما يطلق عليه الاتحاد الأوروبي + دول، تشمل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

ومن بين نحو مليون طلب لجوء تم تقديمه العام الماضي، تلقت ألمانيا الأغلبية بواقع 244 ألف طلب تليها فرنسا (156 ألفاً) و إسبانيا (118 ألفاً) و النمسا (109 آلاف) وإيطاليا (84 ألفاً) بإجمالي 996 ألف طلب لجوء.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لم يتم تجاوز عدد طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في أوروبا عام 2015 وبلغت 1.4 مليون طلب وخلال عام 2016 وبلغت 1.3 مليون طلب.

وجاء في تقرير الوكالة «مزيج الأزمات، وتشمل الصراعات الجديدة والمستمرة والصدمات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية والعنف والاضطهاد دفعوا الملايين من الأشخاص للفرار من أوطانهم خلال عام 2022».

أطفال

وأظهر التقرير أن نحو 42 ألفاً من الأطفال والقصر، الذين كانوا بمفردهم بدون آبائهم، كانوا ضمن طالبي اللجوء، فيما يعد أعلى عدد منذ عام 2016، حيث جاء نحو الثلثين منهم من أفغانستان أو سوريا.

ويشار إلى أن إحصاءات 2022 لم تتضمن نحو 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، الذين لم يخضعوا لإجراءات طلب اللجوء المكثفة.

ووفقاً لتقرير اللجوء الذي أصدرته الوكالة لعام 2023 فإن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لاندلاع واحدة من أسرع وأكبر أزمات النزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز