موسكو: لا سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

المصدر: (موسكو - وكالات)

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اعتبرت روسيا، أمس، أن ما من سبب يدعو لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، منتقدة ما تعتبره عقبات أمام صادراتها الزراعية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية:

«من الواضح أن ما من سبب لاستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود التي تنتهي مدتها في 17 يوليو».

وأضافت في بيان صدر عن الوزارة ونشر في موقعها الرسمي، أمس، «ومع ذلك يواصل الجانب الروسي التعامل بضمير ومسؤولية مع التزاماته كطرف في الاتفاقية ويبذل الجهود اللازمة وفقاً للنظام الداخلي لكي يكون بإمكان جميع السفن المشاركة فيها إكمال مهمتها بنجاح والخروج من البحر الأسود قبل انتهاء سريان مفعولها».

وأضافت الوزارة أن مذكرة روسيا - الأمم المتحدة تم التوقيع عليها لمدة 3 سنوات وهي لا تتطلب قرارات خاصة بشأن تمديدها.

وتقضي مبادرة البحر الأسود التي وقعت عليها في 22 يوليو 2022 ممثلون من كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود.

والجزء الثاني من هذه الصفقة هي مذكرة روسيا-الأمم المتحدة التي تقضي بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

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