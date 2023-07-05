تركيا: لن نخضع للضغوطات بشأن انضمام السويد لـ«الناتو»

المصدر: اسطنبول - أ.ف.ب

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أكدت تركيا، أمس، أنها لن تخضع لضغوطات لدعم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكدة أنها تقيّم فائدة انضمام الدولة الاسكندنافية للناتو أم يضر به.

الوقت

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للصحافيين «لا نوافق أبداً على استخدام ضغط الوقت كوسيلة».

وتأتي تصريحات فيدان قبل يومين من لقائه نظيره السويدي في بروكسل لبحث مسعى ستوكهولم الانضمام إلى التكتل.

وكان مسؤولون غربيون يأملون في انضمام السويد إلى الكتلة بحلول قمة للناتو في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو الجاري. وزاد حادث جديد من فتور العلاقات بين البلدين عندما أحرق عراقي نسخة من المصحف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم مما أثار غضب العالم الإسلامي، فيما وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة إلى السويد.

منظومة أمنية

واعتبر الوزير التركي أن «المنظومة الأمنية في السويد ليست قادرة على وقف الاستفزازات. وهذا لا يجلب المزيد من القوة للناتو بل مزيداً من المشكلات».

وتابع «في ما يتعلق بالاستراتيجية والأمن عندما نبحث عضوية السويد في الناتو، فإن الأمر يتعلق بما إن كانت ستجلب فائدة أم ستكون عبئاً». وأشار فيدان إلى الواقعة بوصفها مثالاً على فشل السويد في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها عندما حصلت على دعم تركيا الأولي لطلب عضويتها في مدريد قبل عام.

ولفتت المجر إلى أنها ستحذو حذو تركيا في الخلاف.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس، أنه يجري اجتماعات بشكل منتظم مع فيدان بشأن السويد.

وقال سيارتو: «ستتواصل الاتصالات عن كثب مع وزير الخارجية التركي».

وأضاف «إذا حدث أي تطور، سنتمسك بوعدنا أن المجر لن تؤخر أي دولة في ما يتعلق بعضويتها».

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