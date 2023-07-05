حلف الأطلسي يقر تمديد ولاية أمينه العام ستولتنبرج عاماً آخر

المصدر: (بروكسل - رويترز)

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قرر حلف شمال الأطلسي، أمس، تمديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرج عاماً آخر مفضلاً التمسك بقائد متمرس على تجربة بديل جديد في وقت تستعر فيه الحرب على أبواب الحلف.

وسبق أن شغل ستولتنبرج منصب رئيس وزراء النرويج ثم تولى منصب الأمين العام في 2014 قبل أن تجدد ولايته ثلاث مرات.

ويعني هذا القرار ترسيخ حالة من الاستقرار في قيادة الحلف وسط ما تواجهه دوله من تحدي دعم أوكرانيا في صد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مع تفادي وقوع صراع مباشر بين الحلف والقوات الروسية.

ورحب ستولتنبرج بالقرار. وقال «لا يزال الرابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية عبر المحيط الأطلسي يضمن حريتنا وأمننا منذ 75 عاماً، وفي عالم أكثر خطراً، بات تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول أخرى بالحلف على القرار.

وقال دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا إن تمديد ولاية ستولتنبرج «نبأ عظيم».

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