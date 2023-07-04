لماذا طردت أوكرانيا سفير جورجيا؟

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.

وقال زيلينسكي في قناته على تطبيق تلغرام "لقد طلبت اليوم من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته".

وجدّد الرئيس الأوكراني مطالبة تبيليسي بأن "تسلّم" ساكاشفيلي إلى كييف وبـ"إنقاذ هذا الرجل".

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