أوكرانيا تعلن أنها تحقق تقدماً في الهجوم المضاد

المصدر: (كييف، موسكو ـ وكالات)

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها استعادت خلال أسبوع 37 كيلومتراً مربعاً في شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية، بعد أسبوع «صعب»، في إطار هجومها المضاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القوات الروسية تشن هجوماً في مناطق أخرى على الجبهة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إنه في الجنوب، «الأراضي المحررة زادت بمقدار 28,4 كيلومتراً مربعاً»، ويصل بذلك إجمالي المساحة المستعادة في هذه المنطقة إلى 158 كيلومتراً مربعاً منذ بدء الهجوم المضاد مطلع يونيو.

في حين بلغت مكاسب كييف في الشرق 9 كيلومترات مربعة فقط، بحسب ماليار التي أشارت إلى أن الجيش من الجهة المقابلة على الجبهة، أطلق الجيش الروسي هجمات في مناطق افديفكا وماريينكا وليمان يضاف إليها منذ نهاية الأسبوع الماضي سفاتوفي. كل هذه المناطق تقع على الجبهة الشرقية، حيث تجري «معارك ضارية» كما أوضحت ماليار أول من أمس.

في موسكو، أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو أمس، أن كييف «لم تحقق أهدافها على أي محور» منذ بدء الهجوم المضاد، معلناً تدمير 16 دبابة ليوبارد ألمانية سلمت إلى أوكرانيا. واعتبر شويغو أن التمرد «لم يؤثر على عمليات القوات» في أوكرانيا.

من جهته قال الأميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو إن الهجوم المضاد الأوكراني في مواجهة القوات الروسية عملية شديدة الصعوبة ومن «غير المفاجئ» أنه لا يتقدم بسرعة. وأوضح أن «الهجوم المضاد أمر صعب. يجب ألا يظن البعض بتاتاً أنها عملية سهلة.. هناك عدد كبير من الروس في أوكرانيا والعراقيل الدفاعية ضخمة».

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