تركيا تبدي عدم استعدادها للتصديق على عضوية السويد بالناتو

المصدر: أ ب

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أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين إلى أن بلاده غير مستعدة للتصديق على عضوية السويد في الناتو، قائلا إن على ستوكهولم أن تعمل بجدية أكبر في ما هو مطلوب منها.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، جدد أردوغان أيضا إدانته لحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد الأسبوع الماضي، واصفاً الإجراء بأنه جريمة كراهية ضد المسلمين.

وقال أردوغان: "أوضحنا أن القتال الحازم ضد المنظمات الإرهابية والإسلاموفوبيا هما خطنا الأحمر".

وأضاف: "يجب على الجميع قبول أن صداقة تركيا لا يمكن كسبها من خلال دعم الإرهاب أو عن طريق إفساح المجال للإرهابيين".

أرجأت تركيا موافقتها النهائية على انضمام السويد في للحلف العسكري، متهمة الدولة بأنها متساهلة للغاية مع التظاهرات المناهضة للإسلام والجماعات التي تعتبرها أنقرة تمثل تهديداً أمنياً.

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