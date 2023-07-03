أوكرانيا: وضع معقد ومعارك ضارية في كل مكان

المصدر: عواصم- وكالات

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أعلنت كييف، أمس، أنّ قواتها تخوض «معارك ضارية» ضدّ القوات الروسية التي تمكّنت من التقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرقي أوكرانيا. وقالت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، إن «معارك ضارية تدور في كلّ مكان والوضع معقّد»، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة شرقي البلاد، ومنطقتين في جنوبيها. وكان الناطق باسم مجموعة «الشرق» بالجيش الروسي أوليغ تشيخوف، قال إن القوات الروسية شنت هجمات مضادة لتقدم الجيش الأوكراني جنوبي دونيتسك.

محطة ستارلينك

ودمرت القوات الروسية محطة «ستارلينك» الأوكرانية للاتصالات الفضائية، ومركزاً للتحكم بالطائرات بدون طيار، بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسب وكالة الأنباء الألمانية. كما صدت القوات الروسية هجوماً شنته مجموعة هجومية أوكرانية في منطقة باخموت. وأفاد الجيش الأوكراني بأن القتال الأشد استمر شرقي أوكرانيا، حيث تركزت الهجمات حول باخموت. وقال إن القوات الأوكرانية تقدمت وسط «هجوم مكثف»، على الجانبين الجنوبي والشمالي لباخموت.

مهاجمة كييف

وبعد هدوء نسبي، شنت روسيا هجوماً بطائرات مسيرة في ساعة مبكرة من صباح أمس، على كييف والمناطق المحيطة بها، في أول هجوم من نوعه منذ 12 يوماً.

وقال سيرغي بوبكو رئيس إدارة مدينة كييف، إنه تم الكشف عن جميع الطائرات المسيرة وإسقاطها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الروس أطلقوا أ11 صاروخاً، منها ثلاثة من طراز كاليبر في جميع أنحاء البلاد.

وفي تحديثها الدوري، أمس، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إنه على مدار الساعات الأخيرة، نفذت روسيا 27 قصفاً جوياً، وهجوماً صاروخياً، ونحو 80 هجوماً من قاذفات صواريخ، استهدفت مناطق في كل أنحاء البلاد.

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