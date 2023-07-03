إعصار يثير الرعب في كندا

المصدر: (أوتاوا - وكالات)

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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم التقاطه من سيارة أحد الكنديين، تظهر فيه السماء مكفهرة ويتوسطها عمود إعصاري عملاق. وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أثار المقطع خوف الكنديين من كارثة بيئية وإنسانية قد يخلفها الإعصار مهما بلغت البنى التحتية من التجهيز.

وأعلنت السلطات الكندية أن إعصاراً ضرب قرب بلدة ديدزبري في مقاطعة ألبرتا ما تسبب في تدمير منازل ونفوق ماشية. قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إنها تلقت تقارير عن إعصار هائل على امتداد طريق سريع رئيسي.

من جانبه، قال ديان آلان نائب عمدة كارستيرز الواقعة على بعد 13 كيلومترا تقريباً جنوب ديدزبري إن الإعصار ألحق أضرارا بـ 12 منزلاً.بدوره، قال غوردان شيفر رئيس إدارة الإطفاء في كارستيرز إن خمسة منازل دمرت، من بينها منزل تعين على عناصر الإنقاذ استخراج سيدة فيه من «البدروم». وأضاف: «من خلال الحفر بين الركام، تمكنا من إخراجها دون خدش».

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