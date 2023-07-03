أمطار غزيرة تغمر طرق شيكاغو وتحذير من حدوث سيول

المصدر: أ ب

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غمرت مياه الأمطار الغزيرة شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية يوم الأحد، ما أدى إلى محاصرة سيارات وإجبار مسؤولي ناسكار على إلغاء النصف الأخير من سباق "إكسفينتي سيرييز" المقرر تشغيله عبر وسط المدينة.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من حدوث سيول في عدة مقاطعات بمنطقة شيكاغو، قائلة إن ما يصل إلى 6 بوصات من الأمطار قد سقطت بالفعل في ضواحي سيسرو وبروين بحلول منتصف النهار.

قالت شرطة ولاية إلينوي إن أجزاء من الطريق السريع 55 والطريق السريع 290 قد أغلقت بسبب السيول، حيث حوصرت 10 سيارات على الأقل في المياه على الطريق السريع 55 بالقرب من طريق بولاسكي، وهو طريق رئيسي بين شمال المدينة وجنوبها، حسبما ذكرت قناة دبليو إل إس - تي في. كما تم إيقاف حركة القطارات في بعض أجزاء المدينة.

كان مسؤولو ناسكار قد خططوا لإكمال النصف الأخير من سباق "إكسفينتي سيرييز" عبر وسط المدينة صباح الأحد بعد تعليق العمل يوم السبت بسبب البرق. أعلنوا في منتصف نهار الأحد أنهم قرروا إلغاء السباق بسبب الأمطار وأعلنوا فوز كول كاستر.

كانت ناسكار قد حددت موعدًا لسباق سلسلة الكأس ليتم تشغيله عبر وسط المدينة في وقت لاحق بعد ظهر يوم الأحد. كان لا يزال من المتوقع إجراء السباق.

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