حدث وتاريخ.. 03 يوليو 2020 الجزائر تستعيد رفات 24 من قادة المقاومة الجزائرية، بعد مرور 170 سنة على احتجازها. 1819 الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم «بنك المدخرات لنيويورك». 1979 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقع على منح مساعدات سرية للمعارضين للسوفييت بأفغانستان. 1890 انضمام ولاية أيداهو للولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية 43 في ترتيب الانضمام. صورة التاريخ: 03 يوليو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App