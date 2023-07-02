إعصار قمعي يدمر عدداً من المنازل في مقاطعة ألبرتا الكندية

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات الكندية أن إعصارا قمعيا " تورنادو" ضرب قرب بلدة ديدزبري في مقاطعة ألبرتا ما تسبب في تدمير منازل ونفوق ماشية لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات خطيرة.

أصدرت إدارة البيئة والتغير المناخي في كندا، تحذيرا في الساعة الـ 1:50 مساء بالتوقيت المحلي من إعصار قريب من ديدزبري، وهي بلدة تقع على مسافة 233 كيلومترا تقريبا جنوب ادمونتون، بألبرتا.

قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إنها تلقت تقارير عن إعصار هائل على امتداد طريق سريع رئيسي. كان عرض الإعصار 1 إلى 2 كيلومتر.

ذكرت الشرطة أن العديد من المنازل تعرضت لأضرار، لكن العريف غينا سلاني قالت إنه لم تكن هناك إصابات معروفة. وانتهى التحذير من التورنادو في وقت لاحق.

من جانبه، قال ديان آلان نائب عمدة كارستيرز الواقعة على بعد 13 كيلومترا تقريبا جنوب ديدزبري إن الإعصار مر بين المجتمعين وألحق أضرارا بـ 12 منزلا.

أضاف آلان: "اثنان منهما دمرا بالكلية. لا يوجد قتلى، فقط بعض الإصابات الطفيفة لحسن الحظ". وذكر أن بعض الماشية نفقت.

بدوره، قال غوردان شيفر رئيس إدارة الإطفاء في كارستيرز إن خمسة منازل دمرت بالكلية، من بينها منزل تعين على رجال الإنقاذ استخراج سيدة فيه من البدروم.

أضاف شيفر: "من خلال الحفر بين الركام، تمكنا من إخراجها دون خدش".

نشر مطارد العواصف آرون جايجاك مقطعا مصورا على الإنترنت للإعصار بالقرب من ديدزبري وهو يعبر طريقا سريعا، ليلحق أضرار على ما يبدو بمنزلين ريفيين على جانبي الطريق.

في المقطع المصور، ينادي على أي شخص قد يكون في أحد المنزلين، لكن يمنع من الاقتراب أكثر بسبب سقوط خطوط المرافق التي تسد الممر.

كتب رئيس الوزراء جاستن ترودو رسالة عبر تويتر إلى المصابين في الإعصار أو الذين تضررت منازلهم بأن الكنديين "هنا من أجلكم".

قال ترودو:" بينما يواصل المسؤولون مراقبة الوضع، من فضلكم، ابقوا في أمان".

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