جدة المراهق القتيل تدعو إلى إنهاء الاضطرابات في فرنسا

المصدر: أ ب

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ناشدت جدة المراهق الفرنسي الذي قتلته الشرطة خلال توقف مرور يوم الأحد مثيري الشغب بالتوقف حيث واجهت البلاد سادس ليلة على التوالي من الاضطرابات، في حين أعربت السلطات عن غضبها من استهداف منزل رئيس بلدية بسيارة مشتعلة مما أدى إلى إصابة أفراد أسرته بجروح.

دعت جدة الفتى "نائل"، البالغ من العمر 17 عاما، والتي عرفت فقط باسم ناديا المحتجين في فرنسا إلى التهدئة.

وقالت خلال مقابلة عبر الهاتف مع قناة "بي إف إم تي في " الإخبارية الفرنسية: "لا تحطموا النوافذ والحافلات... والمدارس. نريد تهدئة الأمور".

قالت إنها غاضبة من الضابط الذي قتل حفيدها، ولكن ليس من الشرطة بشكل عام، وعبرت عن ثقتها في نظام العدالة، بينما تواجه فرنسا أسوأ اضطراب اجتماعي خلال سنوات.

دفن حفيدها الذي عرف باسمه الأول فقط يوم السبت.

بدا أن العنف آخذ في الانخفاض. لكن مع اقتراب ليلة جديدة، قال مكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه سيتم نشر 45 ألف شرطي مرة أخرى في الشوارع لمواجهة الغضب من التمييز ضد الأشخاص الذين تعود جذورهم إلى مستعمرات فرنسية سابقة ويعيشون في أحياء منخفضة الدخل. نائل من أصل جزائري وقد تم إطلاق النار عليه في ضاحية نانتير بباريس.

عقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا خاصا مساء الأحد، ولم يتضح ما إذا كان سيدلي بتصريحات علنية أم لا. أرجأ ماكرون ما كان يمكن أن يكون أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 23 عاما، ابتداء من مساء الأحد.

قامت الشرطة باعتقال 719 شخصا في أنحاء البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد انتشار أمني واسع بهدف قمع أسوأ اضطرابات اجتماعية في فرنسا منذ سنوات.

تشكل الأزمة سريعة الانتشار تحديا لقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وتكشف عن استياء عميق في الأحياء الفقيرة بسبب التمييز وانعدام تكافؤ الفرص.

دفن الفتى البالغ من العمر 17 عاما الذي تسبب مقتله يوم الثلاثاء، في حالة من الغضب، يوم السبت في مراسم إسلامية في ناتيير، إحدى ضواحي باريس التي مازالت مشاعر فقدانه ملتهبة بها. تم إعلان هويته باسمه الأول فقط وهو "نائل".

مع حلول الليل على العاصمة الفرنسية، تجمع حشد صغير في شارع الشانزليزيه للاحتجاج على مقتل المراهق نائل وعلى عنف الشرطة، لكن واجههم مئات من عناصر الشرطة المسلحين بالهراوات والدروع الذين يحرسون الشارع الشهير.

في آخر شمالي باريس أشعل المتظاهرون ألعابا ومفرقعات نارية وأضرموا النيران في متاريس، بينما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

اصطدمت سيارة مشتعلة بمنزل عمدة ضاحية ليه-لي-روز في باريس خلال الليل. ورغم أنه تم استهداف العديد من المدارس ومراكز الشرطة والبلديات والمتاجر بحرائق أو أعمال تخريب في الأيام الأخيرة، إلا أن مثل هذا الهجوم على منزل رئيس البلدية أمر غير معتاد.

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