شولتس يدافع عن النقاشات الطويلة حول قانون التدفئة الجديد

المصدر: د ب ا

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دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن النقاشات الطويلة التي استمرت لشهور داخل الائتلاف الحاكم حول قانون التدفئة ووصف التعاون داخل الحكومة بالإيجابي رغم الخلاف المستمر.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد عن القانون إنه "كان يحتاج إلى المعالجة على مدار مثل هذه الفترة الطويلة"، مشيرا إلى أنه من الممكن فهم هذا الأمر بشكل جيد في ضوء تعدد المواقف داخل المجتمع والتي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق بعد على هذه القضية.

جاء ذلك في رد من شولتس على سؤال حول الطريقة التي يمكن بها تنفيذ تدابير حماية المناخ على أفضل نحو، وقال المستشار الألماني: "وربما لهذا السبب كان من الضروري للأسف التشاور حول العديد من التفاصيل على مدار مثل هذه الفترة الطويلة".

ويتألف الائتلاف الحاكم في ألمانيا من ثلاثة أحزاب هي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر(الليبرالي).

وعن أجواء العمل مع الحزبين الشريكين في الائتلاف، قال شولتس إنها أجواء إيجابية بوجه عام ولفت إلى أن التعامل الشخصي يسوده قدر كبير جدا من الثقة، وتابع أن الأجواء ودية للغاية حتى رغم استمرار لجان الائتلاف في العمل لفترة طويلة جدا، وأردف أن " الجانب الإنساني يعمل. هذا أساس جيد بالتأكيد".

كما حث شولتس على استخدام نبرة أكثر اعتدالا في التعامل وقال:" وددت لو أن بعض النقاشات انعقدت بهدوء ومن ثم ستستغرق وقتا أقل عندما تكون هناك مشاكل صعبة. غير أنه لا يمكنك أن تأمل في حدوث هذا بشكل دائم".

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