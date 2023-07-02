كييف تخوض معارك ضارية ضدّ قوات روسية تتقدّم في الشرق

المصدر: أ ف ب

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أعلنت كييف اليوم الأحد أنّ قواتها تخوض "معارك ضارية" ضدّ القوات الروسية التي تمكّنت من التقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد"، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أنّ القوات الروسية تتقدّم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان. وأيضاً في قطاع سفاتوف.

أمّا القوات الأوكرانية فتمكّنت، بحسب ماليار، من تحقيق "نجاح جزئي" مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنّه في جنوب البلاد تحقّق القوات الأوكرانية تقدّماً "تدريجياً" في مواجهة مقاومة شديدة من القوات الروسية.

وأضافت أنّ القوات الأوكرانية "تعمل بإصرار وبدون توقّف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدّم سريع قدر الإمكان".

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