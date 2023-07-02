روسيا تشن أول هجوم بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يومًا

المصدر: أ ب

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بعد هدوء نسبي، شنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة في ساعة مبكرة من صباح الأحد على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما قال مسؤولون. كان هذا أول هجوم من نوعه في الحرب منذ 12 يومًا.

تم الكشف عن جميع الطائرات المسيرة وإسقاطها، وفقًا لما قاله سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف. بالإضافة إلى المدينة نفسها، تم استهداف منطقة كييف المحيطة.

وأفاد حاكم إقليم كييف روسلان كرافشينكو أن شخصًا أصيب بجروح جراء حطام طائرة بدون طيار مدمرة.

ولم يقدم المسؤولون في العاصمة الأوكرانية عددًا محددًا من الطائرات غير المأهولة التي هاجمت المدينة. لكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إن الروس أطلقوا ثمانية صواريخ من طراز شاهد وثلاثة صواريخ كاليبر في جميع أنحاء البلاد.

إلى الجنوب، أصيب صبي يبلغ من العمر 13 عامًا في قصف ليلا على مقاطعة خيرسون الجنوبية المحتلة جزئيًا في أوكرانيا، حسبما قال أولكسندر تولكونيكوف، المتحدث باسم الإدارة الأوكرانية للمقاطعة.

وقال تولكونيكوف إن الطفل أصيب بجروح عندما قصف الجيش الروسي قرية ميلوف الواقعة على ضفاف نهر دنيبر في منطقة بريسلاف.

وقال في التلفزيون الحكومي "تم إدخال الطفل إلى المستشفى ... لا يوجد خطر على حياته".

استمر قصف محافظة خيرسون صباح الأحد، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في عاصمة الإقليم التي تسمى أيضًا خيرسون. وقال مكتب المدعي العام الإقليمي، إن منطقة سكنية بالمدينة استهدفت من قبل القوات الروسية العاملة في الجزء الذي تحتله روسيا من محافظة خيرسون".

كتب المكتب عبر تطبيق تليغرام "أصيب أربعة مواطنين على الأقل بجروح اثنان منهم بسبب استهداف مبنى شاهق".

في غضون ذلك، أفاد الجيش الأوكراني أن القتال الأشد استمر في شرق أوكرانيا الصناعي، حيث تركزت الهجمات حول باخموت ومارينكا وليمان في مقاطعة دونيتسك في البلاد، حيث وقع 46 اشتباكًا قتاليًا.

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