قتيلان و28 جريحاً في إطلاق نار في بالتيمور

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قتل شخصان على الأقل وجُرح 28 آخرون في إطلاق نار في ساعة مبكرة الأحد في مدينة بالتيمور الأميركية.

وتلقت الشرطة عدة بلاغات بشأن إطلاق نار بعيد الساعة 12,30 صباح الأحد (4,30 ت غ) في حي بروكلين بالمدينة الواقعة في ولاية ميريلاند، حسبما ذكر نائب مفوض الشرطة ريتش وورلي في مؤتمر صحافي.

وقال "لدى وصول العناصر وجدنا عددا من الضحايا المصابين بجروح ناجمة عن إطلاق النار".

وعثر على رجل ميتا في الموقع فيما نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات مجاورة.

ونقل 20 مصابا إلى مستشفيات في المنطقة، بحسب المفوض.

وأضاف أن القتيل الآخر بالغ أيضا فيما ثلاثة جرحى في حالة حرجة.

وأوضح أن السلطات تعمل على تحديد هوية مشتبه به ومعرفة دوافع إطلاق النار.

وقال رئيس بلدية بالتيمور براندون سكوت في المؤتمر الصحافي "إنها مأساة كبيرة ما كان ينبغي أن تحدث".

وأضاف "إنها تسلط الضوء مجددا على تداعيات الانتشار المفرط للأسلحة غير القانونية وضرورة التصدي لها".



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