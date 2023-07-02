صدى الاحتجاجات في فرنسا يضرب سويسرا

المصدر: أ ب

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اعتقلت الشرطة السويسرية سبعة أشخاص - معظمهم مراهقون - بعد تحطم عدة واجهات متاجر في مدينة لوزان بالتزامن مع تجمع شبان للتضامن مع أعمال الشغب في فرنسا المجاورة، حسبما ذكرت الشرطة يوم الأحد.

وقالت الشرطة في بيان إن أكثر من 100 شخص تجمعوا وسط مدينة لوزان مساء السبت.

وأضافت أنهم استجابوا لعدة نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالعنف الذي هز فرنسا عقب مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما في إحدى ضواحي باريس على يد شرطي.

وذكرت الشرطة أن نوافذ متاجر تحطمت بينما قام ضباط بتفريق الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

اعتقلت الشرطة ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما؛ ثلاث فتيات وثلاثة مراهقين، يحملون الجنسيات البرتغالية والصومالية والبوسنية والسويسرية والجورجية والصربية، بالإضافة لشاب سويسري يبلغ من العمر 24 عاما.

لم يصب أي من رجال الشرطة في المواجهات.

اعتقلت الشرطة يوم الخميس نحو عشرة أشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأخمد رجال الإطفاء عدة حرائق.

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