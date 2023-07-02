بولندا تعزز قواتها الأمنية على الحدود مع روسيا البيضاء

المصدر: وكالات

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قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم الأحد إن بلاده سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع روسيا البيضاء.

وأعلن حرس الحدود البولندي اليوم أن 187 شخصا حاولوا العبور إلى بولندا بشكل غير قانوني من روسيا البيضاء أمس السبت.

وكتب على تويتر "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع روسيا البيضاء، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب".

وأضاف "سينضمون إلى خمسة آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفي جندي يحرسون أمن هذه الحدود". (إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)

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