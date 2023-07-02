موسكو تحذّر من نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا

المصدر: دبي ـ البيان ، عواصم ـ وكالات

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أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن النشر المحتمل لأسلحة نووية أمريكية في بولندا، يهدد باستخدامها بشكل فعلي، فيما أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام برنز مؤخراً زيارة إلى أوكرانيا للاطلاع على مدى التقدم في هجومها المضاد قبل فتح مفاوضات مع روسيا.

وقال مدفيديف إن طلب (بولندا) نشر أسلحة نووية في أراضيها «يعني أمراً واحداً فقط، سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقاً».وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيشو مورافيتسكي صرح في ختام قمة المجلس الأوروبي الجمعة إن بلاده طلبت من «الناتو» نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

زيارة سرية

وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام برنز مؤخراً زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي، على ما أكد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن المسؤولين الأوكرانيين عرضوا خططهم لاستعادة مناطق سيطر عليها الروس وبدء مفاوضات وقف إطلاق نار بحلول نهاية السنة الحالية. وسعت الولايات المتحدة لتوضح لروسيا أنها لم تلعب أي دور في تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، في حين ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية أن برنز اتصل برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بعد التمرد ليؤكد أن واشنطن غير ضالعة فيه.

الوضع الميداني

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في دونيتسك، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد. وأعلنت أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لمواقع قيادة مجموعة «دونيتسك» الأوكرانية، وفق وكالة سبوتنيك.

وذكرت المخابرات البريطانية أن الجيش الأوكراني سيطر على رأس جسر، في الضفة الشرقية الواقعة تحت السيطرة الروسية من نهر «دنيبرو»، جنوبي أوكرانيا. إلا أن القائم بأعمال الحاكم الروسي لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أكد أن الجيش الروسي استعاد المنطقة.

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