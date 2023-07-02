باكستان.. مقتل 6 متشددين قرب حدود أفغانستان

المصدر: كابول - د.ب.أ

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داهمت قوات الأمن الباكستانية مخبأين للمتشددين في مناطق، على مقربة من الحدود الأفغانية، خلال عطلة عيد الأضحى، ما أثار معارك عنيفة بالأسلحة، أسفرت عن مقتل ستة متشددين على الأقل.

وطبقاً لبيان عسكري نفذت قوات الأمن الباكستانية الغارتين، الجمعة، في منطقتي «تانك» و«وزيرستان الشمالية»، رداً على تقارير استخباراتية موثوق بها عن تسلل وإخفاء متشددين في مناطق بالقرب من الحدود الأفغانية، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس.

كما صادرت قوات الأمن أيضاً أسلحة وذخائر من المخابئ، وأجرت عمليات تطهير للمنطقة، طبقاً لما ذكره الجناح العسكري مساء الجمعة. يُذكر أنه منذ بضعة أشهر صعدت حركة «طالبان الباكستانية» هجماتها على الأفراد والضباط الباكستانيين.

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