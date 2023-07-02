مقتل وإصابة العشرات بحادث مروري في كينيا

المصدر: نيروبي - د.ب.أ

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ارتفعت حصيلة القتلى، بعد حادث في سوق في كينيا، إلى 49 شخصاً، والمصابين إلى 35 شخصاً، طبقاً لما أكدته السلطات، أمس السبت.

وتفقد وزير النقل، كيبشومبا موركومين، موقع الحادث، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة الكينية، نيروبي، صباح أمس.

وقال الوزير، موضحاً للصحافيين «لسوء الحظ، فقد 49 شخصاً، وتأكد مقتلهم». وأضاف أن 35 شخصاً على الأقل، يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات بسبب إصاباتهم، بعد أن اصطدمت شاحنة بأكشاك في سوق بتقاطع طرق «لوندياني»، مساء أول من أمس الجمعة.

وربما يرتفع العدد، طبقاً لخدمات الإسعاف «إي-بلاس»، حيث إنه يُعتقد أن بعض الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض. يشار إلى أن حوادث المرور الخطيرة شائعة في أفريقيا. كان حوالي 24 شخصاً، لقوا حتفهم في زامبيا قبل شهر، عندما اصطدمت حافلة بشاحنة.

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