فرنسا تعتقل 1311 شخصاً بعد رابع ليلة من الشغب

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتدمت أعمال شغب في مدن بجميع أنحاء فرنسا لليلة الرابعة على الرغم من الانتشار المكثف للشرطة واعتقال 1311 شخصا، حيث أضرمت النيران في السيارات والمباني ونهبت المتاجر، في الوقت الذي دفنت العائلة والأصدقاء الشاب نائل البالغ من العمر 17 عاما والذي أدى مقتله على أيدي الشرطة إلى اندلاع الاضطرابات.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن الرقم الجديد للاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، حيث انتشر 45 ألف شرطي في محاولة فاشلة حتى الآن لإنهاء أيام من العنف الذي اندلع بعد وفاة الفتى يوم الثلاثاء.

دفعت الاضطرابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تأجيل زيارة رسمية كانت مقررة إلى ألمانيا.

على الرغم من مناشدة ماكرون للآباء إبقاء أطفالهم في المنزل، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة. وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها ونهب المتاجر.

وبدأت مراسم دفن نائل، الذي قتل في ضاحية نانتير بباريس، السبت بمشاهدة العائلة والأصدقاء للنعش المفتوح.

مع تزايد عدد الاعتقالات، أشارت الحكومة إلى أن العنف بدأ في الانخفاض بفضل الإجراءات الأمنية الأكثر صرامة. منذ بدء الاضطرابات ليلة الثلاثاء، قامت الشرطة باعتقال ما مجموعه 2400 شخص - أكثر من نصفهم في الليلة الرابعة من أعمال العنف.

ومع ذلك، كانت الأضرار واسعة النطاق، من باريس إلى مرسيليا وليون وحتى بعيدا، في الأراضي الفرنسية في الخارج، حيث توفي رجل يبلغ من العمر 54 عاما بعد إصابته برصاصة طائشة في غيانا الفرنسية.

أصيب المئات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء بجروح، من بينهم 79 شخصا أثناء الليل، لكن السلطات لم تفرج عن أعداد الجرحى للمتظاهرين.

كان رد الفعل على القتل بمثابة تذكير قوي بالفقر المستمر والتمييز والبطالة ونقص الفرص الأخرى في الأحياء في فرنسا حيث يتتبع العديد من السكان جذورهم إلى المستعمرات الفرنسية السابقة- مثل المكان الذي نشأ فيه نائل.

قال سامبا سيك، وهو عامل نقل يبلغ من العمر 39 عاما في ضاحية كليشي سو بوا في باريس: "قصة نائل هي القداحة التي اشعلت الغاز. الشباب اليائسون كانوا ينتظرون ذلك. نحن نفتقر إلى الإسكان والوظائف، وعندما يكون لدينا (وظائف)، تكون أجورنا منخفضة للغاية".

كانت كليشي مهد أسابيع من أعمال الشغب في عام 2005 التي هزت فرنسا، مدفوعة بوفاة مراهقين صعقا بالكهرباء في محطة كهرباء فرعية أثناء فرارهما من الشرطة. عاش أحد الأولاد في نفس مشروع الإسكان مثل سيك.

مثل العديد من سكان كليشي، أعرب عن أسفه للعنف الذي استهدف بلدته، حيث تقف بقايا سيارة محترقة تحت مبنى شقته، وأضرمت النيران في مدخل مبنى البلدية في أعمال شغب هذا الأسبوع.

وقال: "الشباب يكسرون كل شيء، لكننا فقراء بالفعل، ليس لدينا شيء"، مضيفا أن "الشباب يخشون الموت على أيدي الشرطة".

دعا فريق كرة القدم الوطني الفرنسي - بما في ذلك النجم الدولي كيليان مبابي، الذي يمثل قدوة ورمزا لكثير من الشباب في الأحياء المحرومة حيث يتجذر الغضب- إلى إنهاء العنف.

وقال اللاعبون في بيان: "كثير منا من أحياء الطبقة العاملة، نحن أيضا نشارككم هذا الشعور بالألم والحزن" على مقتل نائل. "العنف لا يحل شيئا". وبدلا من ذلك، قال اللاعبون، حان وقت "الحداد والحوار وإعادة الإعمار".

وقالت والدة نائل، التي تعرف باسم مونيا م، لتلفزيون فرانس 5 إنها تشعر بالغضب من الشرطي، لكن ليس من الشرطة بشكل عام. أضافت: "لقد رأى طفلا صغيرا ذا مظهر عربي، وأراد أن يقتله".

وقالت: "لا يمكن لشرطي أخذ بندقيته وإطلاق النار على أطفالنا، أو إزهاق أرواح أطفالنا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز