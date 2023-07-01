صور أقمار اصطناعية .. هل شيّدت بيلاروسيا معسكراً لمقاتلي فاغنر؟

المصدر: أ ب

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أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها الأسوشيتدبرس أمس السبت ما يبدو أنه مخيم جديد على الطراز العسكري في بيلاروسيا، وسط تقارير حول إمكانية استخدامه لإيواء مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

تشير الصور التي قدمتها شركة (بلانيت لابس بي إل سي) أنه تم نصب العشرات من الخيام خلال الأسبوعين الماضيين في قاعدة عسكرية سابقة خارج مدينة أوسيبوفيتشي، على بعد 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.

صورة قمر اصطناعي تم التقاطها في 15 يونيو لا تظهر أي علامة على وجود صفوف من الهياكل البيضاء والخضراء والتي يمكن رؤيتها بوضوح في صورة لاحقة بتاريخ 30 يونيو.

وفر رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين ومقاتلوه من الملاحقة القضائية وعرض عليهم اللجوء في بيلاروسيا الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت مينسك في التوسط في صفقة لإنهاء ما بدا أنه تمرد مسلح من قبل جماعة المرتزقة.

شهد التمرد الفاشل استيلاء قوات فاغنر على مقر عسكري جنوبي روسيا وسير مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، دون عوائق على ما يبدو.

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده، الحليف الوثيق لموسكو، يمكنها الاستفادة من خبرة فاغنر وأعلن أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.

وأكد أليكساندر أزاراو، زعيم جماعة مناهضة للوكاشينكو مكونة من أفراد عسكريين سابقين، للأسوشيتدبرس عبر الهاتف يوم الخميس أن بناء موقع لمرتزقة فاغنر جار بالقرب من أوسيبوفيتشي.

قال متحدث باسم قوة الحدود الأوكرانية لوسائل إعلام أوكرانية أمس السبت إن ما يصل إلى ثمانية آلاف مقاتل من قوة فاغنر العسكرية الخاصة قد يتم نشرهم في بيلاروسيا.

وفي حديثه إلى صحيفة أوكرانسكا برافدا، قال أندريه ديمشينكو إن أوكرانيا ستعزز حدودها البالغ طولها 1084 كيلومترا مع بيلاروسيا كرد فعل.

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