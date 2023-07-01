قتلى ومفقودون جراء فيضانات في جنوب إفريقيا

المصدر: أ ب

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لقي سبعة أشخاص حتفهم وفقد سبعة آخرون بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا وما حولها، حسبما ذكرت سلطات الحكومة المحلية يوم أمس الجمعة.

لقي ستة أشخاص حتفهم في ديربان وشخص واحد قتل في بورت شبتسون وهي بلدة تقع على شاطئ البحر على بعد 120 كيلومترا (75 ميلا) إلى الجنوب. قالت حكومة مقاطعة كوازولو ناتال إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن سبعة أشخاص آخرين.

قالت السلطات إنها انتشلت جثتي امرأة في العشرينات من عمرها وفتاة في قناة في ديربان ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة.

دمر نحو 70 منزلا وتضرر أكثر من 100 في الطقس القاسي. قالت حكومة المقاطعة إن أكثر من 150 شخصًا تُركوا بلا مأوى. ذكر مسؤولون محليون إن الناس لجأوا إلى المدارس والمباني الأخرى.

ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا هذا الأسبوع. أدى الطقس غير المعتاد أيضًا إلى نوع من الأعاصير القمعية " تورنادو" يسمى "المنفذ الأرضي" الذي مزق منطقة واحدة في ضواحي ديربان، حيث سجلت الرياح أكثر من 100 ميل في الساعة (160 كيلومترًا في الساعة)، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا.

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