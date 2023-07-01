وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم رصد أي ألغام في محطة زابوريجيا

المصدر: د ب ا

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أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الخبراء الدوليين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم يجدوا أي علامات على ألغام تم زرعها مؤخرا من الجانب الروسي.

وقال جروسي في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، إنه على الرغم من ذلك، لم يتمكن فريق الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتمركز بشكل دائم في محطة الطاقة النووية، من الوصول إلى بعض مناطق المحطة.

وأضاف أنه لم يتم بعد فحص أجزاء من قاعات التوربينات ونظام التبريد.

وكان جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قد أعلن الأسبوع الماضي أن روسيا قامت بتلغيم المحطة وتخطط لهجوم إرهابي هناك. ونفت موسكو هذه الاتهامات.

وقال جروسي في بيان "نأخذ كل هذه التقارير بجدية كبيرة، وقد وجهت الخبراء في الموقع بالتحقق من هذا الأمر والمطالبة بالوصول إلى الأماكن التي يحتاجونها لأداء عملهم".

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