بايدن يعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة عن "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "بأسرع وقت ممكن"، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطالبية لملايين الأمريكيين.

وقال بايدن في خطاب متلفز "أعلم أنّ هناك ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف أنّني أنا أيضاً أفعل ذلك"، مضيفاً "سندعم مقاربتنا الجديدة لقانون مختلف عن خطّتي الأصلية".

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