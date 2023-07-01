واشنطن: الهجوم الأوكراني المضاد سيكون صعباً وطويلاً ودموياً

المصدر: عواصم - وكالات

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ذكرت هيئة الأركان الأمريكية، أمس، أن الهجوم الأوكراني المضاد يتقدم بشكل بطيء وسيكون صعباً وطويلاً ودموياً للغاية، في وقت أعلنت فيه كييف تقدم قواتها في جميع اتجاهات الهجوم المضاد، بينما أكدت موسكو أن قواتها صدت محاولات القوات الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وكوبيانسك.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، إن الهجوم الأوكراني المضاد يتقدم بشكل بطيء وسيكون صعباً وطويلاً ودموياً للغاية، مضيفاً أن القادة السياسيين أكدوا أننا سنعمل على ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه لتظل حرة ومستقلة.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تقديم القنابل العنقودية لأوكرانيا مطروح ولم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن. في الأثناء قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الروسية صدت محاولات القوات الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وكوبيانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الأوكرانية في الساعات الأخيرة، وقالت إنها بلغت 425 جندياً أجنبياً على جميع جبهات القتال. وأوضحت في بيان: «على محور دونيتسك، وفي سياق الدفاع النشط، نجحت وحدات مجموعة قوات الجنوب في صد 5 هجمات في مناطق بيلوغوروفكا وكراسنوي وسفيرنوي وبيرفومايسكوي وكامينكا في دونيتسك».

وأضافت أن الضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية حيدت ما يصل إلى 160 جندياً أوكرانياً ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات عسكرية ومدفع بانتسير 2000 ألماني الصنع ومدفعاً آخر من طراز غفوزديكا.

وتابعت الوزارة أن تجمع «قوات المركز» الروسي صد في اتجاه كراسني ليمان، هجوماً واحداً لقوات كييف، وتم القضاء على أكثر من 50 جندياً أوكرانياً. في المقابل قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، أمس ، إن القوات الأوكرانية تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد الذي يستهدف القوات الروسية.

وصرحت ماليار للتلفزيون الأوكراني «إذا تحدثنا عن خطوط المواجهة كلها، في الشرق والجنوب، فإننا نأخذ بزمام المبادرة الاستراتيجية ونتقدم في جميع الاتجاهات».

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