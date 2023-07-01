روسيا والهند ..تأكيد على العلاقات الاستراتيجية

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس محادثات «مهمة» خلال اتصال هاتفي، وأكدا من جديد على التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بشكل أكبر، بينما تبادلا وجهات النظر بشأن الصراع في أوكرانيا، حسبما أفاد الكرملين.

وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين جاء قبل أيام من القمة الافتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها الهند. وقال المكتب الصحافي للكرملين إن «المحادثة اتسمت بطابع مهم وبناء.

وجدد الزعيمان التأكيد على التزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتازة بين روسيا والهند، واتفقا على مواصلة الاتصال». وأبلغ الرئيس الروسي، رئيس الوزراء الهندي برفض أوكرانيا القاطع لتسوية الصراع، المستمر منذ أكثر من 16 شهراً، عبر الدبلوماسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز