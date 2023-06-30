تخطى 74 ألف شخص .. عدد الموقوفين في فرنسا يسجّل مستوى قياسياً

المصدر: أ ف ب

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سجّل عدد الموقوفين في فرنسا مستوى قياسيا جديدا ببلوغه 73699 شخصا بحلول الأول من يونيو، بزيادة أكثر من 500 عن الشهر السابق، وفق أرقام نشرتها وزارة العدل الجمعة.

وهي المرة الثالثة خلال عام 2023 يبلغ عدد الموقوفين رقما قياسيا بعد الأول من أبريل والأول من مايو، والخامسة منذ نوفمبر.

وكان عدد الموقوفين في الأول من مايو بلغ 73162 شخصا.

وأدى الاكتظاظ المزمن لمراكز التوقيف والسجون الى إدانة فرنسا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في يناير 2020.

ووصلت الكثافة الإجمالية في السجون حاليا الى 121,7 بالمئة، مقارنة مع 118,1 بالمئة قبل عام.

وسجّلت نسبة الإشغال في مراكز التوقيف حيث يودع الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، أو الذين صدرت بحقهم أحكام سجنية قصيرة، الى 144,6 بالمئة.

وبلغت النسبة الضعف (200 بالمئة) على الأقل في عشرة من هذه المراكز.

ويضطر 2336 موقوفا الى النوم على فراش على الأرض بسبب الاكتظاظ.

ووصل عدد الموقوفين الذين ينتظرون صدور أحكام بحقهم الى 19919 شخصا.

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