منع الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لـ 8 أعوام

المصدر: أ ب

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صوتت لجنة من القضاة يوم الجمعة على حظر ترشح الرئيس البرازيلي السابق غاير بولسونارو للمنصب مرة أخرى بعد أن خلصت إلى أنه أساء استخدام سلطته وألقى بشكوك لا أساس لها على نظام التصويت الإلكتروني في البلاد.

يمنع القرار بولسونارو ( 68 عاما) من الترشح حتى عام 2030، ما يهدد مستقبله السياسي، ومن المحتمل أن يمحو أي فرصة له لاستعادة السلطة.

وافق أربعة من القضاة السبعة في أعلى محكمة انتخابية في البلاد على أن بولسونارو أساء استغلال سلطته من خلال استخدام قنوات الاتصال الحكومية للترويج لحملته وبث الشكوك حول التصويت.

ركزت القضية على اجتماع عقد في 18 يوليو 2022، حين استغل بولسونارو موظفين حكوميين وقناة تلفزيونية حكومية والقصر الرئاسي في برازيليا لإبلاغ سفراء أجانب بأن نظام التصويت الإلكتروني في البلاد مزور.

وقال مارلون ريس، خبير القانون الانتخابي الذي ساعد في صياغة حكم عدم الأهلية "أساء بولسونارو استخدام صلاحيات مكتبه، واستخدم موظفي الحكومة ومؤسساتها لتحقيق هدف انتخابي، وخلط مصالح البلاد مع مصالح حملته".

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