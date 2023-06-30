مودي يبلغ بوتين الحاجة إلى الدبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة دعوة بلاده الى الحوار والدبلوماسية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأتى الاتصال قبل أيام من استضافة نيودلهي عبر تقنية الفيديو، قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم ثماني دول أبرزها روسيا والصين، وتتولى الهند رئاستها الدورية.

وأشارت الحكومة الهندية الى أن مودي بحث مع بوتين الوضع في أوكرانيا "وكرّر دعوته للحوار والدبلوماسية".

وكرر مودي في الآونة الأخيرة استعداد بلاده للقيام بما في وسعها من أجل إحلال السلام ووضع حدّ للنزاع.

وبعدما فرضت دول غربية عدة تتقدمها الولايات المتحدة حظرا على صادرات روسيا من النفط ضمن حزمة عقوبات ضدها ردا على الغزو، برزت الهند كأحد أبرز مستوردي الخام الأسود من موسكو.

وأكد بيان الحكومة الهندية أن بوتين أطلع مودي على "التطورات الراهنة في روسيا" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وشهدت روسيا نهاية الأسبوع الماضي تمرّدا مسلحا لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية، شمل سيطرة عناصرها على مقار عسكرية وتقدم أرتال عائدة اليها نحو موسكو.

لكن هذا التمرد انتهى خلال أقل من 24 ساعة، بموجب اتفاق غادر بموجبه قائد المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، وتعهد الكرملين بإسقاط الملاحقات بحق عناصره.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز