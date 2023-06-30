بعد انسحابها بعهد ترامب.. واشنطن تعود إلى اليونسكو

المصدر: أ ف ب

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عادت الولايات المتحدة رسمياً، اليوم، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت خلال مؤتمر عام استثنائي للمنظمة التي تتخذ مقراً في باريس.

وقال رئيس المؤتمر العام البرازيلي، سانتياغو إيرازابال موراو، على وقع التصفيق: «تم تبني القرار».

وأيَّدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة، في حين امتنعت 15 عن التصويت، وعارضتها عشر دول.

وقال دبلوماسي روسي، اليوم: «سنكون على استعداد للترحيب برغبة واشنطن» في العودة إلى اليونسكو، معتبراً أن ذلك «سيجعل من الممكن تقوية منظمتنا».

لكنه تدارك: «نعتقد أنهم يحاولون نقلنا إلى عالم موازٍ، يتجاوز حقاً كل الأوصاف العجائبية الواردة في كتب لويس كارول». والأخير معروف خصوصاً بروايته «مغامرات أليس في بلاد العجائب».

وتابع: «في هذا العالم المشوَّه، يقودنا أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية وسيادة القانون نحو انتهاك هذه القواعد»، معتبراً أن على الولايات المتحدة دفع متأخراتها بالكامل لليونسكو قبل أن تتمكن من العودة إليها، فيما تقترح واشنطن القيام بذلك بشكل تدريجي.

يُذكر أن واشنطن انسحبت من اليونسكو في أكتوبر 2017.

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