تبرئة رئيس جنوب أفريقيا من انتهاك الأعراف الأخلاقية

المصدر: أ ب

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برَّأت هيئة رقابة عامة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا من ارتكاب أي خطأ في فضيحة تتعلق بسرقة أكثر من نصف مليون دولار كانت مخبأة في أريكة في مزرعته.

وقالت القائمة بأعمال المدعي العام بالهيئة، خوليكا غكالكا، التي تحاسب هيئتها السياسيين، إن رامافوزا لم ينتهك أي أعراف أخلاقية لأعضاء السلطة التنفيذية في جنوب أفريقيا في واقعة عام 2020، التي تم الكشف عنها العام الماضي فقط.

ويُنظر إلى الفضيحة على أنها كانت أكبر تهديد لسمعة رامافوزا، ولا يزال تحقيق جنائي جارياً.

وقال رامافوزا إن مبلغ 580 ألف دولار نقداً سُرق من المزرعة. وقالت غكالكا إنه ليس جزءاً من تحقيقها تحديد حجم المبلغ.

ووُجّهت اتهامات إلى رامافوزا (70 عاماً) بعدم إبلاغ الشرطة بالسرقة بشكل سليم لمحاولة التستر على وجود المبلغ الكبير في مزرعته.

وقال رامافوزا إنه أبلغ رئيس الأمن الشخصي التابع له، وهو جزء من خدمات الشرطة في جنوب إفريقيا.

وعند تبرئته في تقريرها النهائي، قالت غكالكا إنها تقبل إبلاغ رامافوزا عن الجريمة إلى رئيس وحدة الحماية الشخصية الخاصة به، موضحةً أن الزعم بأن تصرفه لم يكن سليماً «لم تدعمه أي أدلة».

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن رامافوزا مذنب في تهمة تضارب المصالح فيما يتعلق بأي دخل من المزرعة الواقعة في مقاطعة ليمبوبو شمالي البلاد.

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