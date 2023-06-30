ماكرون يوجه نداء إلى الآباء بعد أعمال الشغب

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حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآباء على إبقاء أبنائهم المراهقين في المنزل لقمع أعمال الشغب المنتشرة في البلاد، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي العنف.

بعد اجتماع أزمة ثان مع وزراء حكومته قال ماكرون يوم الجمعة إن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب "دورا مهما" في انتشار الاضطرابات الناجمة عن إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

وطالب وسائل التواصل الاجتماعي مثل سناب تشات وتيك توك بإزالة أي محتوى حساس، مضيفا أن العنف يجري تنظيمه والدعوة له عبر الإنترنت. وقال عن الشباب مرتكبي أعمال الشغب "نشعر أحيانا أن بعضهم يعيش في شوارع ألعاب الفيديو التي أذهبت عقولهم".

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