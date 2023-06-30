بولندا والمجر تدعوان إلى مراجعة خطط إصلاح نظام اللجوء

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت بولندا، بدعم من المجر، إلى مراجعة خطط إصلاح قواعد اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لزعماء التكتل في بروكسل.

يشار إلى أنه بموجب الخطط يتعين على جميع الدول الأعضاء استقبال بعض طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للتكتل. وعلى الدول التي لا ترغب في استقبال مهاجرين دفع تعويضات.

وكانت بولندا عارضت مع المجر الاقتراح قبل ثلاثة أسابيع لكن الاقتراح حظي بتصويت غالبية دول الاتحاد الأوروبي، وتطالب بولندا حاليا بأن يكون استقبال طالبي اللجوء طوعيا، وفقا لبيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما أعربت المجر عن معارضتها لخطط الإصلاح قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي.

وكتب مستشار سياسي لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عبر تويتر مساء الخميس أن "بولندا والمجر يكافحان ويقاومان معا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز