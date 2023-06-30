روسيا تبدي استعداداً للمساعدة في حل النزاع بالسودان

المصدر: د ب ا

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الخميس، بأن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع.

وقال لافروف في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان مالك عقار: "روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع. من خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم، نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلن وزير الخارجية الروسي عن نية الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان: "سنكون ممتنين لتقديم التوصيات بشأن كيفية مساهمة روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة. سنغتنم هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد طرق لمزيد من التطوير".

كانت السفارة السودانية في موسكو قد أعلنت الخميس، أن عقار، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق، أعلن عقار، عن "تواصله مع الفاعلين الدوليين في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي لحثهم بالعمل بفعالية والتنسيق من أجل إنجاح جهود السلام في السودان".

وكشف عقار أنه "أكد لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي إلى السودان ضرورة إيقاف الحرب"، مؤكدًا أن "الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين.

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