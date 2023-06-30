5.5 ملايين مسلم بألمانيا يتعرضون لعنصرية ممنهجة

المصدر: برلين - أ.ب

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أفاد تقرير جديد، عرضته وزارة الداخلية الألمانية، أمس، بأن العنصرية والكراهية، وأحياناً العنف ضد المسلمين في ألمانيا، منتشر على نطاق واسع، وغالباً ما يكون بشكل يومي.

وعكفت «مجموعة الخبراء المستقلة حول العداء للمسلمين»، لمدة ثلاث سنوات، على وضع التقرير الشامل حول العنصرية والعداء تجاه 5.5 ملايين مسلم في البلاد.

وقامت المجموعة بتحليل الدراسات العلمية، وإحصاءات جرائم الشرطة، وتوثيق الحوادث المعادية للمسلمين، التي وضعتها وكالات مكافحة التمييز، ومراكز الإرشاد ومنظمات غير حكومية.

وخلص التقرير إلى أن ما لا يقل عن ثلث المسلمين في ألمانيا، يعانون من العداء بسبب دينهم.

وأشار الخبراء إلى أن الأعداد الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير، حيث يبدو أن 10 في المئة فقط من المسلمين يبلغون عن جرائم العداء والكراهية التي ترتكب ضدهم.

وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، في بيان «حياة المسلمين تنتمي إلى ألمانيا. وهذا يجعل نتائج هذا التقرير الشامل الأول عن العداء للمسلمين في ألمانيا، أكثر إثارة للمرارة».

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