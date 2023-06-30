البنتاغون: لا قرارات وشيكة بشأن صواريخ أتاكمز لأوكرانيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الخميس أنها ليس لديها علم بأن هناك أي قرارات وشيكة بشأن تخصيص صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لأوكرانيا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يفيد بأن واشنطن على وشك أن تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ.

طالما سعت كييف للحصول على نظام الصواريخ التكتيكي العسكري الأمريكي (أتأكمز)، قائلة إن الصواريخ من شأنها مساعدتها في شن ضربات على القوات الروسية يتجاوز مداها خطوط المواجهة.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم الوزارة "ليس لدي ما أعلن عنه بخصوص أتاكمز وبالطبع لست على دراية بأي قرارات وشيكة فيما يتعلق بأتاكمز".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز