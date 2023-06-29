وصول أنظمة باتريوت من ألمانيا إلى ليتوانيا لتأمين قمة حلف الناتو

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الجيش الألماني في ليتوانيا في نصب أنظمة مضادة للطائرات طراز باتريوت للمشاركة في تأمين قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع انعقادها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بعد نحو أسبوعين.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته القوات المسلحة الليتوانية اليوم الخميس.

وأوضحت صور نشرها الجيش الليتواني دخول قافلة تابعة للجيش الألماني إلى العاصمة فيلنيوس التي تستقبل أعمال القمة يومي 11 و12 من يوليو المقبل.

يذكر أن ليتوانيا العضو في الحلف الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي لها حدود مع جيب كاليننغراد الروسي على بحر البلطيق ومع بيلاروسيا الحليف المقرب من روسيا.

وحسب تصريحات الجيش الليتواني، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام باتريوت في ليتوانيا. كما سيتم استخدام هذه البطاريات أثناء تمركز جنود الجيش الألماني هناك.

كانت تصريحات سابقة لوزارة الدفاع الألمانية أفادت بأن نقل هذه الأنظمة تم بناء على طلب الناتو وبتشاور وثيق مع ليتوانيا.

يذكر أن آخر مرة تم فيها نصب بطاريات باتريوت ألمانية خارج البلاد كان في سلوفاكيا.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية ذكرت في بيانها في نهاية مايو الماضي أن ألمانيا ستسهم أيضا بقدرات برية وجوية وبحرية لتأمين قمة الناتو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز