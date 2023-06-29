اندلاع المزيد من أعمال الشغب عقب مسيرة من أجل العدالة في فرنسا

المصدر: د ب ا

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اندلعت أعمال الشغب مجددا في بلدة نانتير عقب مسيرة تدعو إلى العدالة من أجل شاب /17 عاما/ أطلقت الشرطة عليه النار في مقتل خلال فحص مروري.

وشارك حوالي 6000 شخص في المظاهرة وسرعان ما نشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" وقناة "بي إف إم تي في".

وتم رشق الضباط بعبوات المولوتوف بينما حامت مروحيات على مستوى منخفض ووصلت قوات خاصة إلى ضاحية نانتير الباريسية.

وأعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان عن نشر 40 ألف شرطي على مستوى البلاد، في محاولة للحيلولة دون ليلة ثالثة من الشغب.

وتم تعليق خدمات الترام والحافلات في باريس الكبرى مساء لأسباب أمنية. وتم إلغاء افتتاح مهرجان في حي "لا ديفانس" بباريس.

وأوقفت دورية شرطية بالدراجات النارية الشاب، ولحقه رجلا شرطة بعد فترة قليلة لاحقة، وأوقفاه، ووجها أسلحتهما للمراهق عند مستوى باب السائق وطالباه بإيقاف محرك السيارة، لكن فجأة انطلق المراهق بالسيارة، ما دفع أحد الشرطيين إلى إطلاق طلقة. وتم فتح قضية قتل غير العمد ضد رجل الشرطة اليوم الخميس، وظل قيد الاحتجاز.

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