التشيك: روسيا تمثل تهديداً عسكرياً مباشراً

المصدر: أ ف ب

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اعتبر مسؤول بارز في وزارة الخارجية التشيكية أن روسيا تمثل تهديداً عسكرياً مباشراً لجمهورية التشيك وحلفائها من دول أوروبا الشرقية في حلف شمال الأطلسي مع تواصل الحرب في أوكرانيا.

وقال مارتن بوفجسيل، رئيس دائرة الأمن في الوزارة، للصحافيين، اليوم، إنه «من المستحيل استبعاد تهديد عسكري (روسي) مباشر في المستقبل المنظور».

وجاء تصريحه في إطار تعليقه على استراتيجية أمنية جديدة أقرتها الحكومة التشيكية، أمس، لتوعية السكان في البلاد بالقضايا المتعلقة بالأمن.

وأكد بوفجسيل أن القطاعات التي كان يُنظر إليها سابقاً على أنها أقل عرضة «تأخذ الأمن في الحسبان بشكل متزايد»، مشيراً إلى العلوم والأبحاث المستهدفة بهجمات إلكترونية وعمليات التجسس.

وأكد ضرورة زيادة وعي السكان بهذه التهديدات، مشدداً أنه يتعين على البلاد الاستعداد «لاحتمال أن تصبح طرفاً في نزاع مسلح»، وذلك بحسب النص الذي تم تبنيه أمس.

كما أشار إلى أن الصين تمثل تهديداً، مع تشديده على أنها لا تشكل تهديداً عسكرياً مباشراً في الوقت الحالي.

وقدمت جمهورية التشيك، البالغ عدد سكانها 10,8 ملايين نسمة، مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

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