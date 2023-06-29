بنس يقوم بزيارة مفاجئة لأوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

المصدر: أ ب

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قام نائب الرئيس الامريكي السابق مايك بنس بزيارة مفاجئة لأوكرانيا يوم الخميس، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وانتقد بنس، الذي أطلق هذا الشهر حملته للترشح عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، بشدة الحرب في أوكرانيا.

ودعا الولايات المتحدة إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف، وانتقد خصوم الحزب الجمهوري الذين شككوا في التدخل الأمريكي المستمر، قائلا إنه لا يوجد مكان في الحزب لـ "المدافعين عن بوتين ومن يريدون أن تلعب الولايات المتحدة دورا أكثر محدودية على المسرح العالمي".

أمضى بنس حوالي 12 ساعة في أوكرانيا يوم الخميس، وفق أحد مساعديه، مع توقف في موشون وبوتشا وإيربين، وفق شبكة إن بي سي نيوز، التي سافرت معه.

وقال للشبكة "أنا هنا لأنه من المهم أن يفهم الشعب الأمريكي التقدم الذي أحرزناه وكيف كان دعم الجيش الأوكراني في مصلحتنا الوطنية".

وأضاف "أعتقد حقا أننا الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى قادة في بلدنا يوضحون أهمية القيادة الأمريكية في العالم".

زار بنس الكنيسة الارثوذكسية في بوتشا وموقع دفن جماعي للمدنيين، ووضع الزهور على جدار إحياء ذكرى من سقطوا من أجل أوكرانيا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

كانت رحلة بنس هي الثانية إلى المنطقة. ففي مارس 2022، قام بزيارة غير معلنة للحدود الأوكرانية مع بولندا، حيث عبر إلى أوكرانيا وساعد في إيصال المساعدات إلى اللاجئين الذين فروا من الحرب.

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