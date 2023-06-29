كييف تحرز مكاسب بطيئة.. وموسكو تؤكد قتل جنرالين أوكرانيين

المصدر: أ ف ب

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أعلنت أوكرانيا، اليوم، أن قواتها تحرز مكاسب بطيئة حول باخموت في قتال شرس مع القوات الروسية، فيما أكدت روسيا أنها قتلت جنرالَين أوكرانيين في ضربة على كراماتورسك قبل يومين.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي: «نتقدم قرب باخموت، ونحن مستمرون».

وفي مايو، أعلنت القوات الروسية، التي كان يدعمها مقاتلون من مجموعة فاغنر المسلّحة، السيطرة على باخموت، بعد أشهر من المعارك الضارية في البلدة المدمّرة حالياً التي كان يقطنها قبل الحرب نحو 80 ألف شخص.

وتحقق القوات الأوكرانية، منذ عدة أسابيع، تقدماً بطيئاً عند أطراف باخموت التي تشكّل مركز القتال في منطقة دونباسن بعدما باشرت هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا الشهر.

من جهتها، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، اليوم، أن «هجوم قواتنا في اتجاه ميليتوبول وبرديانسك (جنوب شرق) وباخموت متواصل».

وقالت، في بيان: «تقضم قواتنا كل متر من أرض العدو في هذه المعركة الشرسة»، مضيفة: «إنهم يحرزون تقدماً».

وأعلنت أوكرانيا استعادة عشرات البلدات منذ بدء هجومها المضاد في مطلع يونيو، لكنها تواجه دفاعات روسية مجهزة منذ أشهر بخنادق وحقول ألغام.

من جهتها، أعلنت روسيا، اليوم، أن قواتها قتلت جنرالَين أوكرانيَين و«ما يصل إلى 50 ضابطاً» في ضربة على مدينة كراماتورسك على بعد 50 كيلومتراً من الجبهة.

ووفق السلطات الأوكرانية، تسببت ضربة روسية على مطعم في كراماتورسك قبل يومين بمقتل 12 شخصاً وإصابة 65 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: «نتيجة ضربة يوم 27 يونيو على كراماتورسك، تمّت تصفية جنرالَين اثنين، وما يصل إلى 50 ضابطاً في الجيش الأوكراني، و20 من المستشارين».

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